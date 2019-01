Vainqueur de la Ligue des Champions à quatre reprises avec le FC Barcelone, Andrés Iniesta est un grand spécialiste de la coupe d’Europe la plus convoitée des clubs continentaux. Et surtout par le Paris Saint-Germain et Manchester City dont les lourds investissements ont été réalisés dans le but de soulever le plus vite possible la coupe aux grandes oreilles.

« C’est difficile de penser qu’ils ne seront pas tout près de la gagner un jour ou l’autre. Les équipes qu’ils ont, les investissements réalisés, les entraîneurs qu’ils ont… Je veux aussi rajouter Liverpool qui est très bon cette année. Mais le problème de la Ligue des Champions, c’est que c’est un tournoi difficile. Un seul mauvais match et vous pouvez être éliminé. Les détails dans ces matches sont très importants », a-t-il déclaré à Sport.