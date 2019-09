Ce mercredi (21h), la Juventus retrouve la Ligue des champions avec un déplacement périlleux sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Et c’est une rencontre idéale pour un homme : Cristiano Ronaldo (34 ans).

En effet, le Portugais va retrouver une équipe qui lui réussit plutôt bien ces dernières années. Joueur du Real Madrid entre 2009 et 2018, le quintuple Ballon d’Or a longtemps martyrisé la défense des Colchoneros. Et la saison dernière, il s’était rappelé au bon souvenir du rival madrilène en s’offrant un triplé en 8es de finale de la compétition. Avec déjà 25 buts en 33 matches toutes compétitions confondues contre l’Atlético, CR7 va-t-il encore jouer un mauvais tour aux Rojiblancos ? Réponse ce soir au Wanda Metroplitano.

Cristiano Ronaldo's record against Atlético in all competitions =

2⃣5⃣

3⃣3⃣#UCL pic.twitter.com/A94K6bjyK5

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2019