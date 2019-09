Auteur d’un triplé avec Salzbourg contre Genk (6-2), Erling Braut Håland a vécu une soirée magique pour sa grande première en Ligue des Champions. Détenteur du record du plus jeune novice à inscrire un triplé en première période, le Norvégien a reçu une autre distinction.

Malgré plusieurs performances XXL de stars mondiales du ballon rond lors de cette première levée de Ligue des Champions, l’UEFA a décidé d’attribuer au Scandinave le prix du joueur de la semaine.

Congratulations to Erling Haaland : @RedBullSalzburg's hat-trick hero is Player of the Week ! #POTW | @FTBSantander

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 20, 2019