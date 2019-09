Président du LOSC depuis un peu plus de deux ans, Gérard Lopez va pouvoir entendre la douce musique de la Ligue des Champions. S’il faudra attendre le 2 octobre prochain et la réception de Chelsea pour qu’elle se propage dans les travées du Stade Pierre-Mauroy, les Dogues vont défier l’Ajax Amsterdam ce mardi soir (21h, rencontre à suivre sur notre live commenté) pour leur premier match dans la compétition. En prévision de ce match, Gérard Lopez a accordé un entretien à la Voix du Nord. Il y raconte que malgré son costume d’outsider, Lille n’hésitera pas à dévoiler son style de jeu.

« Depuis que Christophe a repris le groupe, on a une forte culture du jeu. Et on veut imposer nos idées. Oui exactement. Si on impose notre philosophie de jeu, on aura notre carte à jouer dans cette Ligue des Champions. Comme on peut le faire en Ligue 1. Je veux faire en sorte de mettre ce groupe dans une bulle pour qu’il reste concentré » a-t-il expliqué. Opposé à l’Ajax Amsterdam, Chelsea et le Valencia CF, Lille aura fort à faire.

