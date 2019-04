La Ligue des Champions est de retour cette semaine. Demain soir, Manchester United et le FC Barcelone, les deux équipes qui ont fait tomber les deux clubs tricolores à savoir le PSG et l’OL, vont s’affronter à Old Trafford (match à suivre en direct en live commenté sur notre site). Une rencontre forcément spéciale pour Gerard Piqué qui a porté le maillot des Reds Devils durant sa carrière. « Ce sera un match très spécial. Ici, je suis passé d’enfant à adulte. J’ai beaucoup appris, et pas seulement sur le terrain. J’ai vécu mes premières expériences en tant que pro, j’ai joué avec des grands noms et j’ai fait quelques folies. Quand je suis revenu, j’étais une personne totalement différente ». Puis il a ajouté au sujet de MU : « C’est la plus grande équipe d’Angleterre ».

À Manchester, Piqué avait croisé notamment la route d’Ole Gunnar Solskjaer, qui est désormais sur le banc. Une personne qui a compté dans son parcours à l’écouter. « C’était un excellent coéquipier. J’avais 17 ans. Solskjaer m’a beaucoup aidé pour m’adapter au club et à la ville lors de mon passage à Manchester United. Il était à la fin de sa carrière. Il avait quelques blessures. Mais il a toujours eu une capacité pour marquer des buts. J’ai aimé le voir prendre les commandes de l’équipe. Depuis qu’il est entraîneur, l’équipe s’est améliorée et a gagné beaucoup de matches ».