Si l’actualité est fortement marquée depuis quelques jours par la propagation de la pandémie de coronavirus à travers la planète. Cependant peu avant l’arrêt complet du football et le ralentissement de l’économie, l’Atlético de Madrid avait battu le tenant en titre de la Ligue des Champions (1-0 puis 3-2 après prolongations). Après la rencontre, le coach de Liverpool Jürgen Klopp avait critiqué la prestation de son adversaire. « Je ne comprends pas pourquoi ils jouent de cette manière avec les qualités qu’ils ont. Je ne comprends vraiment pas. Je réalise que je suis vraiment un mauvais perdant, surtout quand mes gars font autant d’efforts sur le terrain. Je sais que nous avons vécu de beaux moments ces deux dernières années, mais aujourd’hui, tout était contre nous lors des moments décisifs » avait lâché le technicien allemand après la rencontre.

Interrogé par le Daily Mirror, le latéral anglais du club madrilène, Kieran Trippier est revenu sur les critiques et a assumé le plan de jeu utilisé :

« vous voyez des experts se plaindre parce que nous nous sommes défendus, mais s’attendaient-ils à ce que nous allions là-bas et jouions au football offensif, en particulier avec Liverpool jouant comme ils jouent actuellement ? Vous devez y aller avec un plan et nous l’avons fait, nous avons défendu, mais la chose la plus importante est que nous avons obtenu la victoire. Nous savions qu’ils exploseraient en raison de la pression qu’ils avaient appliquée et de la quantité d’énergie qu’ils avaient mis dans le jeu. Nous savions qu’ils ralentiraient, cela nous a pris plus de 100 minutes, mais nous avons gagné 3-2. Les gens peuvent se plaindre autant qu’ils le souhaitent, mais nous pensions que c’était nécessaire pour ce type de match. »