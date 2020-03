Pour la deuxième saison consécutive, l’équipe championne d’Europe en titre se fait sortir dès les huitièmes de finale. Un an après la claque reçue par le Real Madrid face à l’Ajax Amsterdam au Bernabéu (4-1), c’est Liverpool qui a mordu la poussière à Anfield face à l’Atlético de Madrid (3-2). Un résultat incroyable pour les Colchoneros quand on sait que les Reds menaient 2-0 dès le début des prolongations. Un ascenseur émotionnel pour les hommes de Jürgen Klopp, même si ce dernier a tenu à féliciter ses ouailles pour la qualité de leur prestation.

« Pour être honnête, je cherche les bons mots. Notre erreur principale a été de marquer notre deuxième but trop tard. On a marqué lors des prolongations ! Les 90 minutes ont été exceptionnelle, notre jeu a été incroyable. Les joueurs ont joué un match merveilleux. On a marqué le deuxième but et après on en a encaissé deux, on a pris des buts qu’on ne devrait pas prendre. C’est difficile d’expliquer ces buts ce soir, mais c’est comme ça. Les gars se sont bien battus et je ne peux que remercier tout le monde pour ce parcours en Ligue des Champions », a-t-il déclaré a micro de BT Sport.

Éliminé, Klopp a même déjà promis de revenir l’an prochain. Avant d’envoyer quand même un petit tacle à destination de Diego Simeone et ses joueurs. « Nous reviendrons. Je suis heureux de notre performance. C’est difficile de jouer contre une équipe comme celle-ci. Je ne comprends pas pourquoi ils jouent de cette manière avec les qualités qu’ils ont. Je ne comprends vraiment pas. Je réalise que je suis vraiment un mauvais perdant, surtout quand mes gars font autant d’efforts sur le terrain. Je sais que nous avons vécu de beaux moments ces deux dernières années, mais aujourd’hui, tout était contre nous lors des moments décisifs. » Les Reds retenteront leur chance en 2021.