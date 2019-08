Après avoir gagné 1-0 en Russie lors du match aller, le FC Porto était en position de force au moment d’affronter le FK Krasnodar à domicile. Toutefois, les coéquipiers de Rémy Cabella étaient loin d’avoir dit leur dernier mot. Dés les premières secondes, les Russes se ruaient à l’attaque et le Néerlandais Tonny Vilhena ouvrait le score (1-0, 3e). Véritable pépite des Bykis, Magomed Shapi-Suleymanov doublait la mise sur un contre peu de temps après (2-0, 12e). Dominateurs, les Russes ne s’arrêtaient pas en si bon chemin et Magomed Shapi-Suleymanov s’offrait même un doublé (3-0, 34e).

Mal en point à la pause, le FC Porto a réussi à se remettre les idées à l’endroit. Zé Luis relançait d’abord le suspense (3-1, 57e) avant que Luis Diaz y aille de son but après plusieurs exploits de Matvey Safonov (3-2, 77e). Malgré une fin de match irrespirable, le FK Krasnodar se qualifie de justesse pour le prochain tour. Le FC Porto est reversé en Ligue Europa. Dans les autres rencontres, les Autrichiens de LASK Linz et les Roumains de Cluj ont créé la sensation en éliminant respectivement le FC Bâle et le Celtic Glasgow. L’Olympiacos a confirmé sa victoire 1-0 du match aller en gagnant 2-0 contre Istanbul Basaksehir.

Les autres résultats de la soirée :

LASK Linz (AUT) 3-1 (2-1 à l’aller) FC Bâle (SUI) : Raoul Petretta (59e csc), Thomas Goiginger (89e) et Marko Raguz (90e +4) pour le LASK Linz, Kemal Ademi pour le FC Bâle

Olympiacos (GRE) 2-0 (1-0 à l’aller) Istanbul BB (TUR) : Ruben Semedo (55e) et Mathieu Valbuena (78e, sp) pour l’Olympiakos

Celtic Glasgow (ECO) 3-4 (1-1 à l’aller) CFR Cluj (Rou) : James Forrest (51e), Odsonne Edouard (61e) et Ryan Christie (76e) pour le Celtic, Ciprian Deac (27e), Bilel Omrani (74e sp et 80e) et George Tucudean (90e +7) pour Cluj

FC Porto (POR) 2-3 (1-0 à l’aller) FK Krasnodar (RUS) : Zé Luis (57e) et Luis Diaz (77e) pour le FC Porto, Tonny Vilhena (3e) et Magomed Shapi-Suleymanov (12e et 34e) pour le FK Krasnodar

