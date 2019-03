Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a donc rendu son verdict. Et désormais, on connaît aussi le programme exact de ces huit rencontres. L’UEFA vient d’informer sur son site officiel que les rencontres Tottenham-Manchester City et Liverpool-Porto se joueront le mardi 9 avril à 21h.

Les deux autres duels, Manchester United-FC Barcelone et Ajax-Juventus, auront donc lieu le mercredi 10 avril, à 21h également. Les quatre équipes jouant l’aller le 9 disputeront le retour le 17 avril. Et donc le 16 pour les quatre clubs ayant joué le 10 avril.

Mardi 9 avril, 21h/retour le mercredi 17 avril, 21h :

Tottenham- Manchester City

Liverpool-FC Porto

Mercredi 10 avril, 21h/retour le mardi 16 avril, 21h :

Manchester United-FC Barcelone

Ajax Amsterdam-Juventus