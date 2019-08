Demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, l’Ajax Amsterdam doit passer par des tours de qualification pour retrouver la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes. La faute aux mauvais résultats des clubs néerlandais lors des cinq dernières saisons. Opposés au champion de Grèce, le PAOK Salonique pour le compte du troisième tour préliminaire, les Godenzonen s’avançaient en favori. Cependant, le match en Grèce était moins évident que prévu. Ce sont même les Lanciers qui arrachaient le match nul grâce à une réalisation de Klaas-Jan Huntelaar (2-2). En position de force au moment de disputer le match retour, l’Ajax Amsterdam décidait d’attaquer fort, mais n’arrivait pas à trouver la faille. Pire, Diego Biseswar venait convertir un bon mouvement collectif avec une frappe croisée. Celle-ci ne laissait pas la moindre chance à André Onana (1-0, 23e). Toutefois, le PAOK se tirait une balle dans le pied peu après. Dimitris Pelkas concédait un penalty suite à une poussette dans le dos de David Neres.

Cependant, Dusan Tadic voyait sa frappe repoussée par Alexandros Paschalakis (32e). Sauvée pour quelques minutes, l’équipe d’Abel Ferreira était de nouveau punie pour une faute dans sa surface. La main de Diego Biseswar permettait à Dusan Tadic d’égaliser sur penalty (1-1, 43e). La domination ajacide était récompensée et les hommes d’Erik ten Hag viraient en tête sur l’ensemble de la double confrontation. Au retour des vestiaires, l’Ajax Amsterdam continuait d’appuyer afin de se mettre à l’abri, mais manquait de précision devant les buts adverses. Néanmoins, sur un corner botté côté gauche Hakim Ziyech trouvait Nicolas Tagliafico au second poteau. Totalement seul, l’Argentin plaçait un coup de tête imparable (2-1, 79e). Un but qui mettait un coup au moral des Grecs. Ces derniers concédaient un troisième penalty. Le Serbe Dusan Tadic ne tremblait pas et compostait la victoire de l’Ajax Amsterdam (3-1, 84e). Diego Biseswar s’offrait un doublé dans le temps additionnel (3-2, 90e +3) mais cela ne suffisait pas. Avec cette qualification, les Lanciers affronteront l’APOEL Nicosie lors des barrages.

