Le dernier tour de qualification avant la phase de poules de la Ligue des Champions continuait ce soir. Mathieu Valbuena et Rémy Cabella, deux anciens marseillais, étaient présents au coup d’envoi de la rencontre opposant l’Olympiakos et Krasnodar. Ce sont les coéquipiers de Petit Vélo, passeur décisif sur le second but, qui ont largement pris l’avantage dans cette première manche avec une victoire 4 buts à 0. En plus d’avoir perdu ce match aller, les Russes ont vu Cabella sortir en cours de jeu. La blessure au genou de leur recrue estivale pourrait être sérieuse.

Dans les deux autres rencontres de la soirée, le Dinamo Zagreb s’est facilement imposé à domicile face à Rosenborg sur le score de 2 à 0, grâce à Bruno Petkovic sur penalty (8e) et Mislav Oršić peu avant la demi-heure de jeu (28e). Alors qu’ils menaient au score grâce à Roger Assalé (7e), les Young Boys sont allés chercher le match nul à domicile face à l’Etoile Rouge de Belgrade (2-2). Guillaume Hoarau a marqué le but égalisateur sur un penalty obtenu après vérification par le VAR. Cependant, les coéquipiers du Français se sont compliqués la tâche en ayant encaissé deux buts à l’extérieur.

Les matches de la soirée :

Dinamo Zagreb (Croatie) 2-0 Rosenborg (Norvège) : Petkovic (8e sp) et Oršić (28e) pour le Dinamo Zagreb

Olympiakos (Grèce) 4-0 Krasnodar (Russie) : Guerrero (30e), Ranđelović (78e, 85e) et Podence (89e) pour l’Olympiakos

Young Boys (Suisse) 2-2 Etoile Rouge de Belgrade (Serbie) : Assalé (7e) et Hoarau (74e sp) pour les Young Boys ; Degenek (18e) et García (46e) pour l’Etoile Rouge de Belgrade

