On connait ce mardi soir trois nouveaux participants à la prochaine campagne de Ligue des Champions. Ce sont l’Olympiakos, l’Etoile Rouge de Belgrade et le Dinamo Zagreb. Le premier est partie s’imposer à Krasnodar, après l’avoir déjà remporté à l’aller (4-0), grâce à un succès 2-1 en terre russe et un doublé d’El-Arabi.

L’Etoile Rouge de Belgrade était aussi en position favorable après un 2-2 obtenu à Berne face aux Young Boys. Le club serbe a concédé le nul 1-1 à domicile dans une ambiance survoltée. Enfin, le Dinamo Zagreb a souffert à Rosenborg (après un succès 2-0 à l’aller à domicile) mais a décroché le nul (1-1) et a validé son ticket pour la Ligue des Champions.

