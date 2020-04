Samedi soir, différents médias, comme la chaîne allemande ZDF, affirmaient que le président de l’UEFA Aleksander Ceferin avait fixé une date limite pour la fin de la Ligue des Champions. La plus prestigieuse des compétitions européennes devait ainsi se terminer au plus tard le 3 août, mais hors de question d’avoir des matchs européens après cette date.

Mais dans des propos rapportés par le quotidien espagnol AS, l’institution qui régit le football européen a tenu à démentir : « il a été rapporté que le président de l’UEFA Aleksander Ceferin avait déclaré en Allemagne que la Ligue des champions devait se terminer le 3 août. Ce n’est pas vrai. Le président a été très clair en n’évoquant pas de date exacte pour la fin de saison. L’UEFA analyse actuellement toutes les options pour terminer les saisons de championnats et les compétitions européennes, en lien avec l’Association européenne des clubs et les Ligues européennes, dans le groupe de travail mis en place le 17 mars. » Voilà qui est clair.