« Nous n’écartons aucune option, que ce soit à huis clos ou avec du public. On doit trouver une solution raisonnable. Toutes les parties sont intéressées pour qu’on puisse terminer la compétition, mais toujours en étant certaines d’être protégées à 100%. » Sur Fox Sports, le président de la Fédération Espagnole de Football Luis Rubiales a expliqué récemment que l’UEFA et les instances travaillaient en coulisses pour trouver une solution afin de terminer les compétitions européennes, à savoir la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

Avec la pandémie de coronavirus, toutes les compétitions ont en effet été suspendues ces dernières semaines et aucune date de reprise n’a pour le moment été fixée dans les différents pays. Mais avec les championnats, les coupes nationales, les matches des sélections et les coupes européennes, il y a encore énormément de matches à jouer. De son côté, l’UEFA ne s’était jamais réellement positionné. Mais ce samedi, son président Aleksander Ceferin a donné un peu plus d’informations sur la suite de la saison. Et le dirigeant slovène a été très clair : il faudra terminer, si les autorités permettent le retour du football, la C1 et la C3 avant le 3 août.

« Je me réveille tous les jours à quatre heures du matin et je n’arrive pas à dormir »

« Vous pouvez jouer avec le système actuel ou faire un seul match avec tirage au sort entre jouer à domicile ou à l’extérieur, ou en terrain neutre. Pour l’instant, il n’est que théorique de pouvoir jouer un "Final Eight" ou un "Final Four". Le 3 août, tout doit être terminé, tant pour la Ligue des Champions que pour la Ligue Europa. La situation est extraordinaire. Nous pourrons jouer aux mêmes dates que les championnats locaux, à la même heure. Nous devons être flexibles. Si la crise s’arrête, nous commencerons plus tôt », a lâché l’homme fort de l’instance européenne à la chaîne allemande ZDF, dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

Et comme l’a expliqué Rubiales un peu plus tôt, Ceferin a confirmé qu’il y avait beaucoup de travail en coulisses : « nous avons différents plans pour relancer la Champions League et l’Europa League en mai, juin, juillet ou si nous ne jouons plus. Il existe un groupe de travail entre l’UEFA, les ligues et les clubs. Si les autorités ne nous autorisent pas à jouer, nous ne pourrons pas le faire. Nous dépendons des gouvernements nationaux. Quoi qu’il en soit, c’est mieux à huis clos et à la télévision, le football est ce que les gens veulent. » On se dirige donc vers un énorme casse-tête au niveau du calendrier. Aleksander Ceferin, lui, est en tout cas très perturbé par tout ça : « j’ai passé de nombreuses nuits blanches. Je me réveille tous les jours à quatre heures du matin et je n’arrive pas à dormir. » Et ce n’est certainement que le début.