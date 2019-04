Qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions, Liverpool va rencontrer le FC Barcelone demain au Camp Nou (une rencontre à suivre sur notre live commenté). Pour ce match, Jürgen Klopp a décidé d’appeler 23 joueurs avec notamment Roberto Firmino, Fabinho et Alex Oxlade-Chamberlain.

Incertains, les trois hommes seront de la partie. Sinon pas de surprises pour les Reds avec les présences de Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, James Milner ou encore Dejan Lovren. Les jeunes Caoimhin Kelleher et Rhian Brewster sont également présents.

Gardiens : Becker, Kelleher et Mignolet

Défenseurs : van Dijk, Lovren, Gomez, Moreno, Alexander-Arnold, Robertson et Matip

Milieux : Fabinho, Wijnaldum, Milner, Keita, Henderson et Oxlade-Chamberlain

Attaquants : Firmino, Mané, Salah, Sturridge, Shaqiri, Origi et Brewster

Our confirmed travelling squad for the trip to @FCBarcelona…#UCL

— Liverpool FC (@LFC) 30 avril 2019