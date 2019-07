La plus prestigieuse des compétitions revient pour la saison 2019/2020. Mais avant de retrouver le gratin du football européen, la Coupe aux grandes oreilles passe par le troisième tour de qualification dont le tirage au sort à eu lieu ce midi à Nyon, en Suisse.

Le système de ce tour comprend deux voies : la voie des champions et la voie de la Ligue. Les matchs aller auront lieu le 6 et 7 août prochain tandis que les matchs retour auront lieu le 13 août. Parmi les équipes en lice, on retrouve notamment l’Ajax d’Amsterdam, demi-finaliste de la dernière édition.

Voie des champions

CFR Cluj (ROU) / Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Celtic (SCO) / Nõmme Kalju (EST)

Sutjeska (MNE) / APOEL (CYP) - Dundalk (IRL) / Qarabağ (AZE)

PAOK (GRE) - Ajax (NED)

Saburtalo (GEO) / GNK Dinamo (CRO) - Ferencváros (HUN) / Valletta (MLT)

Crvena zvezda (SRB) / HJK Helsinki (FIN) - The New Saints (WAL) / København (DEN)

Maribor (SVN) / AIK (SWE) - BATE Borisov (BLR) / Rosenborg (NOR)

Voie de la Ligue

İstanbul Başakşehir (TUR) - Viktoria Plzeň (CZE) / Olympiacos (GRE)

Krasnodar (RUS) - Porto (POR)

Club Brugge (BEL) - Dynamo Kyiv (UKR)

PSV Eindhoven (NED) / Basel (SUI) - LASK (AUT)

