Sept ans après, Lille retrouvait la Ligue des Champions. Et pour leur entrée en matière dans la compétition, les Nordistes avaient un sacré client en face d’eux : l’Ajax, révélation de la dernière édition. Mais les Ajacied ont perdu beaucoup de joueurs cet été, et le LOSC avait un coup à jouer. C’est du moins ce qu’on pouvait penser. Pour ce déplacement en terres amstellodamoises, Christophe Galtier misait notamment sur Jonathan Ikoné, forcément, ou sur Victor Osimhen et Renato Sanches. Au final, les Lillois ont lourdement chuté, s’inclinant sur le score de 3-0.

Si les Lillois étaient plutôt dangereux en début de partie, c’est l’équipe locale qui allait prendre les devants. Quincy Promes, la recrue star du mercato estival de l’Ajax, ouvrait le score de la tête, profitant d’un bon centre de Tagliafico (1-0, 18e). Le club de Ligue 1 a eu quelques nouvelles situations, mais Onana veillait au grain. Dès le retour des vestiaires, les Néerlandais allaient encore frapper. Cette fois, c’est Edson Alvarez qui perçait les filets de Maignan, d’une belle frappe croisée en déséquilibre (2-0, 52e). Tagliafico signait le troisième but, de la tête sur corner (3-0, 62e). Les Lillois n’ont vraiment pas eu de chance, puisque Yazici touchait le poteau (89e). Avec la victoire de Valence face à Chelsea (1-0), le LOSC est provisoirement bon dernier de son groupe.

