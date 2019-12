Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a livré plusieurs affiches intéressantes avec notamment un choc entre Liverpool et l’Atlético de Madrid. Coach des Reds qui sont tenants en titre de l’épreuve, Jürgen Klopp s’est exprimé sur ce tirage et ses propos ont été publiés sur le site web du club anglais : « c’était un tirage intéressant. Avant le tirage au sort, je pensais que ce serait à notre tour d’aller à Madrid, face à l’un des deux clubs de la ville, et c’est ainsi. Nous n’avons que des souvenirs fantastiques de Madrid, nous tous, donc c’est génial, mais cette fois, nous jouons contre l’Atlético à la maison » a-t-il d’abord débuté en faisant référence au titre obtenu au Wanda Metropolitano contre Tottenham (2-0) en fin de saison dernière.

Le technicien allemand s’est toutefois montré méfiant face à l’adversité que représente le club rojiblanco : « c’est difficile, mais si vous passez par tous les combats , il y a quatre ou cinq fins possibles. Nous avons acquis une bonne qualification, avec deux matchs difficiles, comme il se doit, mais comme nous le disons habituellement, je ne pense pas que Mr. Simeone soit en train courir dans le salon de sa maison et être heureux de tomber contre Liverpool. Nous allons voir s’affronter deux équipes habituées à jouer au football intense avec des styles différents. »

