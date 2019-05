Ce soir, en demi-finale retour de la Ligue des Champions, Liverpool a livré une prestation de haute volée face au FC Barcelone en remontant un retard de trois buts. Battus 3-0 en Catalogne, les Reds se sont arrachés pour s’imposer 4-0 à Anfield. Une performance XXL à laquelle Divock Origi n’est pas étranger. Auteur d’un doublé, l’ancien Lillois a inscrit le but de la qualification. Interrogé à l’issue de la rencontre par RMC Sport, il s’est félicité de la qualification pour la finale.

« C’est incroyable quand tu vois le match. Gagner 4-0 contre le FC Barcelone, on savait que ça allait être dur, mais on l’a fait. Avec les émotions, les fans, c’était exceptionnel. Déjà on sait qu’on a une superbe équipe avec de très bons joueurs. On est allé se battre sur chaque ballon. Venir à Anfield c’est dur pour les adversaires, après on l’a fait et on profite ensemble. On a joué en 4-3-3 comme d’habitude il faillait être plus offensif, prendre plus de risques et tout le monde devait être attentif. On l’a fait, 4-0 contre le FC Barcelone ce n’est pas facile, mais on l’a fait. La mentalité fait la différence. »