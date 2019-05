Après sa courte victoire au Tottenham Hotspur Stadium à l’aller (1-0), l’Ajax recevait les Spurs dans son antre pour le retour, avec une position de favori pour rejoindre Liverpool en finale de Ligue des champions. Les Lanciers pensaient avoir fait le plus dur en première période en inscrivant deux buts, le premier sur une tête de leur défenseur Matthijs de Ligt (1-0, 5e), le second sur une belle frappe de Ziyech (2-0, 35e). À la pause, il fallait que Tottenham inscrive trois buts pour se qualifier !

Mais comme souvent ces derniers temps, le football sur la scène européenne est difficile à prédire, et les Londoniens ont réussi un exploit similaire à leurs compatriotes de Liverpool hier soir ! Un homme a porté les siens vers la finale : Lucas Moura, auteur d’un triplé (2-1, 55e, 2-2, 59e et 2-3, 90+6e), envoyait ainsi Tottenham en finale de la C1 pour la première fois de son histoire ! Dans une fin de match totalement débridée, où chacune des deux équipes a essayé d’inscrire le troisième but de la partie, le Brésilien est venu éteindre la Johan Cruyff ArenA au bout du temps additionnel, après un bon service de Dele Alli.