Si Manchester City a battu le Real Madrid (2-1) ce mercredi soir dans le premier acte des 8es de finale de Ligue des Champions, les Citizens se sont pourtant posé des interrogations avant la rencontre. Des doutes partagés par Kevin De Bruyne. Cela fait suite au onze aligné par Pep Guardiola puisqu’à la surprise générale, Raheem Sterling et Sergio Agüero, les hommes forts de City, débutaient sur le banc.

« Je pense que, depuis quatre ans que nous sommes ici avec Pep, il y a des surprises [au sein de l’équipe], et même les joueurs ne savent pas avant le début du match ce qu’ils doivent faire », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le Daily Mail. Des doutes qui n’ont pas terni la prestation du milieu de terrain belge, loin de là. Dans le dernier quart d’heure, Kevin De Bruyne a délivré une passe décisive et marqué le but de la victoire.