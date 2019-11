Après la Ligue 1, c’est au tour de la Ligue des Champions de reprendre ses droits après cette trêve hivernale de novembre. Très bien placé dans le Groupe G pour une qualification pour les phases finales de la compétition, l’Olympique Lyonnais (2e) devra se défaire du Zenit, au stade de Saint-Pétersbourg, ce mercredi (18h55). Les Russes (3e) sont à trois points derrière les Gones et possèdent l’avantage dans les confrontations directes suite au résultat du match aller au Groupama Stadium (1-1). Pour y faire face, l’OL devra faire sans certains de ses titulaires.

En effet, d’après les informations de l’Equipe, si l’indisponibilité du milieu Houssem Aouar est d’ores et déjà actée, celle du capitaine Memphis Depay ne l’est pas encore. Déjà absent du match face à Marseille le 10 novembre dernier (1-2), le Néerlandais a joué depuis avec sa sélection et a rechuté d’une blessure à la cuisse. Ce qui l’a privé du match de samedi en Ligue 1 contre l’OGC Nice (victoire 2-1). Le numéro 11 sera testé lors de l’entraînement d’aujourd’hui et des décisions seront prises suite à cela.