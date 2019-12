À 20 ans, Moussa Diaby fait partie des jeunes formés au Paris Saint-Germain à avoir mis les voiles l’été dernier. Recruté par le Bayer Leverkusen, le jeune attaquant garde quand même toujours un oeil sur le club de la capitale. Et selon lui, l’année 2020 sera la bonne pour les Rouge et Bleu en Ligue des Champions.

« L’effectif est plus étoffé et de meilleure qualité que la saison passée avec un milieu de terrain plus fourni et davantage d’alternatives pour le coach. Je vois bien Paris aller loin en Ligue des champions. Cette année va être la bonne », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Parisien.