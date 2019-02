Son Manchester United restait sur onze matches consécutifs sans connaître la défaite. Mais ce mardi soir, Ole Gunnar Solskjaer a vu ses Red Devils sombrer à domicile face au Paris Saint-Germain (2-0). Et le coach norvégien n’a pas hésité à rendre hommage à son adversaire parisien à l’issue de la rencontre, au micro de RMC Sport.

« Je pense que le premier but est toujours très important dans un match. Ceux qui sont marqués sur corner sont décevants pour nous. On n’a pas réussi à mettre la main sur le match. Il y a eu beaucoup de centre dans la surface (du PSG), mais ils ont tout repoussé. Paris c’est vraiment une équipe fantastique avec des excellentes joueurs. Sur le deuxième but, on a vu les qualités de Mbappé. Il faut profiter de l’expérience de ce type de match. Le PSG a davantage d’expérience que nous. Notre attitude était bonne, mais ce n’était pas suffisant aujourd’hui ». Avant de conclure sur l’expulsion de Paul Pogba. « Pogba a essayé de protéger le ballon, Alves a été rapide. Il ne pensait pas à mal, je comprends pas pourquoi l’arbitre lui donne carton rouge ».