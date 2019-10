Pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions, Naples se déplace à la Red Bull Arena pour y affronter Salzbourg. A la pause, les hommes de Carlo Ancelotti tiennent le résultat nul (1-1).

Mais pourtant, la formation italienne avait trouvé la faille peu après le quart d’heure de jeu par Dries Mertens bien servi par Callejon (0-1, 17e). L’international belge inscrivait ainsi son 115ème but avec le Napoli depuis son arrivée en 2013. Le Diable Rouge égale ainsi un certain Diego Armando Maradona légende éternelle de la formation italienne.

115 - Dries Mertens has scored 115 goals with Napoli (all competitions), as many as Diego Armando Maradona. Legend. #SALNAP pic.twitter.com/hNCQYPngrB

