Invité à s’exprimer devant les médias avant la réception du Stade Rennais dimanche au Groupama Stadium (match à suivre en direct commenté sur notre live), Houssem Aouar a évoqué le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Deuxième de son groupe, l’OL pourrait pêcher un gros poisson lundi lors du tirage.

« Affronter le Bayern et Coco (Tolisso) ça serait beau. Il n’y a pas d’équipe facile à ce stade de la compétition. Il ne faudra rien lâcher comme mardi et démontrer nos qualités. Si ces équipes sont à ce niveau, c’est qu’elles ont terminé dans les premières places de leur groupe. On le répète souvent c’est vrai, mais il n’y a vraiment aucune équipe facile à jouer à ce niveau. Je n’ai aucun adversaire préféré en tout cas, » a ainsi confié Aouar. L’Olympique Lyonnais croisera-t-il le chemin du Bayern Munich ? Réponse lundi prochain à partir de midi...