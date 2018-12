L’Olympique Lyonnais a accroché, dans des conditions dantesques, un nul précieux à Kiev face au Shakhtar Donetsk (1-1, 6e journée de Ligue des Champions) qui le qualifie pour les 8es de finale. Interrogé au micro de RMC Sport 1, le jeune milieu des Gones Houssem Aouar a savouré.

« Ça a été dur, dans des conditions assez spéciales, on s’est fait peur, c’est dommage de ne pas avoir pu tuer le match en 1ère période, mais l’essentiel est là, c’est la qualification », a-t-il lâché avant de poursuivre. « Crispé ? Non, je ne trouve pas. On a relativement bien joué en première période, on a eu les occasions, mais il a manqué le dernier geste, on a pris un coup sur la tête sur leur but sur leur seule occasion, mais on a su relever la tête et égaliser, c’est le plus important ».