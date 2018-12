Le dernier billet pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions à aller chercher. Alors que les quinze premiers qualifiés pour la phase finale de C1 étaient déjà connus, il restait une seule place. Au Stade Olympique de Kiev, l’Olympique Lyonnais défiait en effet le Shakhtar Donetsk (groupe F) dans le cadre de la 6e journée. Un nul suffisait aux Gones pour se qualifier. Une défaite était synonyme d’élimination et donc de Ligue Europa (3e place de la poule). Bruno Genesio alignait un 3-5-2 avec Tousart dans l’entrejeu à la place de Ndombele. Côté ukrainien, Paulo Fonseca optait pour un 4-2-3-1 avec le duo Ismaily-Taison à gauche. Sous la neige, les Gones rentraient bien dans leur match et Nabil Fekir allumait la première mèche (10e). Les hommes de Bruno Genesio poussaient mais Traoré ratait son duel avec Pyatov (19e). Un face-à-face manqué et le Shakhtar ouvrait le score derrière. Ismaily servait Moraes dans la surface lyonnaise qui enchaînait avec une frappe croisée (22e, 1-0). Sur leur première occasion, les Mineurs ouvraient donc la marque.

Mais les Lyonnais dominaient bel et bien ce premier acte. Sauf que devant le but adverse, les visiteurs manquaient de précision. Tete (29e), Traoré (31e), Depay (38e) Mendy (45e) ou encore Fekir (45e+2) ne trouvaient pas le chemin des filets avant la pause. Au retour des vestiaires, les locaux se reprenaient mais Lopes (47e) et Denayer (51e) s’interposaient. Finalement, les Gones reprenaient leur marche en avant et Mendy voyait sa tentative passer de peu à côté (55e). Mais après l’heure de jeu, les troupes de Bruno Genesio égalisaient. Servi par Depay, Fekir envoyait une magnifique frappe enroulée dans la lucarne d’Andrei Pyatov (65e, 1-1). Un but synonyme de qualification. L’international français et les siens continuaient leur travail et Depay n’était pas loin du deuxième but lyonnais (68e). La fin de la rencontre était à l’avantage des Ukrainiens. Poussifs, les joueurs de Paulo Fonseca voulaient marquer ce but décisif, mais Lopes s’imposait (82e). Finalement, l’OL tenait ce match nul et obtenait son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions !

