Le match retour du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund (2-0) mercredi dernier en 8e de finale retour de la Ligue des Champions a marqué, dans le bon sens, les observateurs. Grâce à un sondage pour RTL et Groupama, Odoxa nous apprend que 55% des Français et 70% des amateurs de foot ont apprécié la communion entre les joueurs et leurs supporters après la rencontre.

La prestation des hommes de Thomas Tuchel a également rassuré bon nombre de personnes. 66% des amateurs de foot pensent que PSG-Dortmund est le match référence dont le club de la capitale avait besoin en C1. De plus, les amateurs de foot, encore eux, sont désormais nombreux (56%) à penser que Kylian Mbappé, Neymar et leurs coéquipiers peuvent remporter la compétition cette saison. Pourtant, avant l’opposition, un qualification était loin d’être acquise, de plus, dans un Parc des Princes vide.