Le début de saison d’Edinson Cavani est loin d’être optimal. Si dans le contenu l’attaquant uruguayen de 32 ans répond présent avec deux buts lors de ses deux premiers matches de Ligue 1, physiquement ça va moins bien. Sorti au bout de 14 minutes lors de sa troisième rencontre de championnat, il est touché à la hanche et n’a pas foulé une pelouse depuis le 25 août dernier. Si son retour était attendu pour ce mardi et le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Galatasaray (à suivre sur notre live commenté), il n’est pas du voyage en Turquie.

Thomas Tuchel a fait le point sur la situation physique de son buteur : « Cavani a fait l’entraînement hier sans douleur. Mais il n’était pas totalement libre dans sa tête avec ses mouvements. Donc on a besoin d’encore un peu de patience. Il y a besoin encore d’un peu de patience pour Cavani, il s’est entraîné avec nous, mais il n’est pas encore libre dans ses mouvements. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10