Mercredi soir, le Paris Saint-Germain va affronter Manchester United en huitième de retour de Ligue des Champions (match commenté en direct sur notre site). Vainqueur deux buts à zéro à l’aller, le club de la capitale est annoncé comme le grand favori de ce duel. Cependant, et comme c’est le cas depuis cette terrible soirée de mars 2017 à Barcelone, le spectre de la remontada plane toujours sur les Rouge-et-Bleu en Ligue des Champions dès que le money time a sonné. Absent du cauchemar catalan, Thomas Tuchel est revenu sur ces remarques faites autour de la rencontre. L’occasion pour l’entraîneur allemand de dédramatiser la chose et surtout calmer les tensions chez certains pessimistes.

« On a gagné le match aller mais c’est la mi-temps. Pour moi, c’est très important de le dire car il y a beaucoup d’influence (extérieure), beaucoup de personnes qui disent : « On pense à Barcelone, vous avez gagné 4-0 mais après c’était 6-1 ». Et d’autres disent : « Vous avez gagné 2-0 et en plus, il manque beaucoup de joueurs à Manchester comme Paul Pogba. C’est sûr que vous allez passer car vous êtes forts au Parc des Princes ». (...) Ce n’est pas bien de jouer avec la peur, mais ce n’est pas bien aussi de jouer avec trop de confiance. Il y a des gars qui ont joué à Barcelone, qui ont cette expérience. Cette chose est arrivée, et cela peut toujours arriver. Gagner puis perdre, c’est le sport, c’est absolument normal », a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Equipe.