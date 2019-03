Le monde du football est friand de toute sorte de récompense. Le FC Barcelone n’échappe pas à la règle. Le club blaugrana vient en effet d’élire le plus beau but marqué de son histoire. Et sans surprise, il s’agit d’une réalisation de Lionel Messi, le meilleur joueur de l’histoire culé.

C’est donc le but inscrit par la Pulga face à Getafe en 2007. Ce jour-là, l’Argentin avait dribblé toute la défense adverse avant de marquer une réalisation ressemblant étrangement à celle de Diego Maradona contre l’Angleterre lors du Mondial 1986.