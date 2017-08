Le FC Barcelone souhaite réinvestir une partie des liquidités récupérées lors du transfert de Neymar sur Philippe Coutinho (25 ans). Seul hic, Liverpool, malgré une offre annoncée de 100 M€, ne compte pas lâcher son magicien brésilien. Les Blaugranas ne désespèrent toutefois pas de parvenir à leurs fins d’ici la fin du mercato.

Et d’après les informations du quotidien anglais The Independent, les Catalans auraient demandé à l’international auriverde de forcer son départ du club de la Mersey. Pas sûr cependant qu’ils obtiennent gain de cause, car si le n° 10 des Reds est séduit par la perspective d’évoluer au Camp Nou, il n’entend pas aller au clash avec son actuelle écurie. Le feuilleton est encore loin d’être terminé...