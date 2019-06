Comme annoncé depuis quelques heures, Jasper Cillessen (30 ans) a trouvé un nouveau point de chute. Le FC Barcelone vient en effet d’officialiser son départ pour le Valence CF, qui devrait envoyer Neto, jusque-là numéro un chez les Ches, faire le chemin inverse.

Privé de temps de jeu en Catalogne, l’international néerlandais a signé un contrat de quatre ans avec son nouveau club, qui a déboursé près de 35 millions d’euros pour s’attacher ses services. Le natif de Nimègue fait désormais l’objet d’une clause libératoire qui s’élève à 80M€.

Agreement with @valenciacf for transfer of @JasperCillessen

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 juin 2019