Le Barça doit jouer sans Samuel Umtiti puisque le Français n’est pas guéri de sa blessure et a rechuté récemment. Ce qui a poussé le club catalan à chercher un défenseur central. Ainsi, Matthijs de Ligt (Ajax), Branislav Ivanovic (Zenith Saint-Peterbourg) ou encore David Luiz et Andreas Christensen (Chelsea) seraient dans le viseur du FC Barcelone. Et le Français Samuel Umtiti aurait pris une décision.

En effet, selon Mundo Deportivo, l’ancien Lyonnais refuse de se faire opérer. Le Barça a d’ailleurs communiqué à ce sujet dans la foulée. A défaut d’être opéré, l’international français va subir un traitement conservateur à Doha. Le défenseur, qui pourrait être éloigné des terrains pour au moins cinq mois, est toujours touché au genou gauche et ne rejouera donc pas cette année. Le champion du monde n’arrive ainsi pas à se débarrasser de ses problèmes, et ce après son absence du 26 septembre au 24 novembre. Un nouveau coup dur pour lui...