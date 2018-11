Quatre noms pour suppléer Samuel Umtiti

Hier, la Catalunya Radio annonçait sur ses ondes que le FC Barcelone avait décidé de faire opérer Samuel Umtiti afin de mettre un terme à ses douleurs récurrentes au genou. Un gros coup dur pour le champion du monde qui pourrait être éloigné des terrains cinq mois de plus cette saison. Il n’en fallait pas plus pour relancer la presse catalane sur le débat du défenseur central que pourrait potentiellement acheter le Barça cet hiver. L’Esportiu, mais aussi Mundo Deportivo et Sport s’y mettent tous ce matin pour dresser la short-list barcelonaise. Et quatre noms semblent se dégager. Pour MD, Matthijs de Ligt, Branislav Ivanovic, qui évolue à Saint-Pétersbourg, ou encore David Luiz, sont des pistes sérieuses étudiées par les dirigeants catalans. Enfin, pour Sport, c’est Andreas Christensen, qui ferait l’objet d’un suivi du Barça. Le défenseur danois de Chelsea plaît beaucoup en Catalogne pour un rôle de joker.

La finale River-Boca excite l’Espagne

La nouvelle est tombée hier soir : la CONMEBOL a décidé de faire jouer la finale retour de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors au stade de Santiago Bernabeu de Madrid le dimanche 9 décembre prochain. Après les graves incidents de samedi dernier lors desquels le bus de Boca a été caillassé par les supporters de River, le match est donc délocalisé. Une venue à Madrid pour un tel événement qui excite la presse espagnole ce matin. AS pense que le stade sera « une monumentale Bombonera » alors que Mundo Deportivo décrit cette affiche comme « un bordel qui aura lieu à Bernabeu ». Cependant, ceci tranche avec la colère de Boca Juniors qui refuse de jouer ce match à Madrid. Le club argentin refuse même tout simplement de jouer cette rencontre et exige d’être déclaré vainqueur de cette Copa Libertadores.

Chelsea et Arsenal facile en Ligue Europa

La Ligue Europa se passe bien pour Chelsea et Arsenal. Les deux formations anglaises sont qualifiées pour les 16es de finale de la compétition ce qui ravit la presse anglaise comme le Daily Express. Les Blues se sont imposés hier face au PAOK Salonique (4-0) avec un doublé du champion du monde français Olivier Giroud alors que dans le même temps, les Gunners se sont baladés sur la pelouse de Vorskla (3-0). Dans ce match la jeunesse des troupes d’Unai Emery a fait encore une fois la différence.