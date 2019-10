Ousmane Dembélé (22 ans) vit un début de saison compliqué au FC Barcelone. Le Français a déjà été blessé deux fois depuis le début de ce nouvel exercice et peine à confirmer les espoirs placés lors de son recrutement en 2017 (125 M€). Mais les Blaugrana gardent confiance en lui comme l’a confié Jordi Cardoner, le vice-président du Barça.

« Le plus important, c’est qu’il est différent et surprenant. Un coéquipier dit de lui que lorsque vous êtes en face-à-face, vous ne savez pas où vous devez aller. Et il est jeune, aussi. Il a une façon très spéciale de jouer et hier (mercredi contre l’Inter) nous l’avons vu, explique le dirigeant barcelonais dans un entretien accordé à Radio Catalunya. Nous n’avons pas l’intention de le vendre, mais plutôt de le voir évoluer et de le consolider ici. Cela nous donne des sentiments positifs comme hier, il était un dynamiteur du jeu. »

