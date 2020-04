Tout est allé très vite au Barça la semaine dernière. Emili Rousaud était effectivement le candidat du clan Bartomeu (ce dernier ne peut pas se représenter) pour les élections présidentielles de 2021. Mais les relations entre les deux hommes se sont considérablement dégradées et le président en poste a tenté de mettre son possible successeur, entre autres dirigeants, à la porte. Ce dernier ne s’est pas laissé faire et a multiplié les déclarations incendiaires envers la direction du champion d’Espagne.

« Est-ce que quelqu’un s’est servi ? Honnêtement, je pense que oui. Qui ? je ne le sais pas. Si l’audit nous dit que le coup pour ce genre de service est évalué à 100 000€ et que nous avons payé 1 M€, quelqu’un s’est servi au passage », avait-il notamment lancé au sujet du fameux Barçagate. Et dans un communiqué officiel, le FC Barcelone a annoncé qu’il allait porter plainte contre Rousaud pour « allégations graves et infondées ».