Le dossier Matthijs de Ligt (19 ans) est sur toutes les lèvres en Espagne et ailleurs en Europe. La Juventus Turin aurait pris les devants pour le défenseur central de l’Ajax Amsterdam, grâce à une offre présentée à son représentant Mino Raiola.

Le FC Barcelone, un temps bien positionné, a, selon les informations de Marca, décidé de lever le pied. Les Blaugranas ont refusé de répondre aux exigences du Batave, à savoir un contrat assorti d’un salaire minimum de 12 M€ par an. Seuls la Juve et le PSG restent donc en course pour l’international oranje.

