Alors qu’ils ont déjà tenté d’attirer Willian au mercato estival 2018 et au mercato hivernal 2019, les dirigeants du FC Barcelone ne lâchent pas l’affaire concernant l’ailier brésilien, qui aura 31 ans en août. Selon The Telegraph, le Barça va de nouveau tenter de faire signer Willian l’été prochain.

Ce dernier, dont le contrat à Chelsea expire en 2020, pourrait se laisser tenter par une offre des Catalans, qui pourraient lui garantir une stabilité en lui offrant un contrat à long terme, sachant que les Blues ont eux pour habitude de n’offrir qu’un an de contrat, renouvelable, aux joueurs ayant plus de 30 ans. Mais ce transfert pourrait également dépendre du fait que Chelsea soit autorisé ou non à recruter cet été, sachant que le club est pour l’instant sous le coup d’une suspension de la FIFA, que les dirigeants londoniens espèrent pouvoir reporter.