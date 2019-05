Les supporters du PSG retiennent leur souffle pour Edinson Cavani. Ce matin, la Cadena Ser affirmait que l’Uruguayen, toujours sous contrat jusqu’en 2020, avait trouvé un accord verbal avec l’Atlético de Madrid pour la saison prochaine. Le clan du joueur n’a pas tardé à démentir cette information dans les colonnes du Parisien.

« Il n’y a aucun contact et aucune discussion, ni avec l’Atlético de Madrid ni avec aucun autre club », indique un conseiller de l’attaquant. Cette même source appuie sa thèse sur le fait que Cavani ne se voit pas ailleurs qu’à Paris à la rentrée. Enfin le média francilien dévoile qu’un échange entre le joueur et Antero Henrique a eu lieu et que l’idée d’une prolongation a été évoquée.