Pour pimenter un peu le pari et surtout tenter de nouveaux parieurs, PMU lance son CombiMax (explication détaillée sur la vidéo PMU CombiMax ci-dessous). L’idée est très simple, misez sur au moins quatre matchs en combiné (matchs avec la mention MAX uniquement) et bénéficiez d’un bonus cash pouvant aller de 5% à 75% supplémentaires. Pour vous aider à vous lancer dans l’aventure, nous avons décidé de sélectionner 6 propositions de paris sur des matchs au risque limité, mais qui peuvent vous rapporter plus de 8 600 € pour une mise de 100 € :

Tottenham – Arsenal (victoire Tottenham, cote à 1,95*)

Ce week-end se joue l’un des plus fameux derbys londoniens et tout porte à croire que les Gunners vont encore faillir contre un adversaire du Top 6. En effet, les performances des hommes d’Emery contre les grosses écuries de Premiere League sont, comme souvent avec Arsenal, peu flatteuses (6 défaites, 2 nuls, 2 victoires). Si on se fie aux statistiques, Arsenal s’inclinera face aux Spurs.

Caen – Paris Saint Germain (victoire PSG, cote à 1,22*)

La machine parisienne ne devrait pas s’enrayer ce samedi au Stade Malherbe. Même si elle est amputée de Neymar et Cavani, blessés, sa puissance offensive ne faiblit pas et les Mbappe, Di Maria et consorts prennent le relais. Les chiffres sont parlants, le PSG marque en moyenne 3 buts par match de Ligue 1 depuis le début de la saison. Les Caennais, qui se débattent péniblement dans la zone rouge, ne feront probablement pas long feu…

Lazio Rome – AS Roma (victoire de l’AS Roma, cote à 2,60*)

La cité romaine sera le théâtre d’un derby bouillant ce week-end, et dans l’histoire des confrontations des rivaux de la capitale italienne l’avantage est à la Louve qui a remporté 54% des récents derbys romains (sur 26 matchs depuis mars 2008). L’AS Roma est d’ailleurs dans une forme étincelante en 2019 puisqu’elle affiche un bilan impressionnant de 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La tendance va sans doute se poursuivre ce dimanche avec une victoire de la Roma au Stade Olympique.

Real Madrid – FC Barcelone (victoire du Real Madrid, cote à 2,40*)

C’est déjà le 4ème Classico de la saison et pour l’instant l’avantage est clairement aux Blaugranas (deux victoires et 1 match nul). Mais ce dimanche les Merengues auront à cœur de rattraper leur retard au classement mais surtout de sauver l’honneur de la Casa Blanca qui a été entaché par deux cuisantes défaites face à l’éternel rival cette saison. Les Madrilènes peuvent compter sur leur numéro 9, Karim Benzema qui reste sur une excellente forme (8 buts sur ses dix derniers matchs) pour faire parler la poudre et faire tomber le Barça.

Naples – Juventus (victoire de la Juventus, cote à 3*)

La Juventus est intouchable en Serie A depuis plus de 7 ans et continue à dominer le foot italien avec 13 points d’avance sur le dauphin napolitain. Emmenée par CR7, qui occupe la première place des buteurs du championnat avec 19 réalisations, la Vieille Dame ne devrait pas trembler face au Napoli et rentrera certainement à Turin avec 3 points supplémentaires.

OM – ASSE (victoire de l’OM, cote à 1,76*)

Dans ce classique du championnat français on retrouve les deux clubs les plus titrés de l’hexagone qui sont actuellement au coude à coude dans la course aux places européennes. Mais dans ce duel, le club Olympien a un léger avantage sur les hommes de Jean-Louis Gasset puisqu’ils accueillent les Verts dans leur antre où ils affichent de beaux résultats cette saison (près de 60% de victoires). Et avec une moyenne d’un but par match au Vélodrome, le danger numéro 1 pour la défense stéphanoise se nomme Balotelli. De plus, le groupe marseillais, qui reste sur une série de 4 matchs sans défaites, s’annonce quasi au complet avec le retour de Payet et la bonne forme de Germain. La victoire semble promise aux Phocéens.

En pariant 100€ sur ces quelques cotes plus que probables, la cote cumulée grimpe à 78,38* et PMU booste vos gains à hauteur de 10%, soit un total de plus de 8 600€ !

Et en profitant du premier pari perdu remboursé à hauteur de 100€ pour toute première inscription, vous pariez sans risques. Alors n’hésitez plus et pariez ici !

