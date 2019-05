Deuxième de Premier League malgré sa victoire contre Wolverhampton durant l’après-midi, Liverpool échoue cette saison à un point de Manchester City. Une déception pour les supporters des Reds mais pas pour Jürgen Klopp qui a mis en avant la saison de ses joueurs au micro de Sky Sports : « les gens pourraient dire que nous aurions pu faire ceci ou cela, mais pas vraiment, je ne pense pas (que nous aurions pu faire mieux ndlr). City a eu de la chance par moments, nous avons eu de la chance par moments. Il s’agissait de rester dans la course et d’y croire et c’est ce que nous avons fait. »

« Lorsque votre adversaire est City, c’est difficile. Ils ne pouvaient pas se débarrasser de nous et nous ne pouvions pas nous en débarrasser. Être deuxième de la Premier League n’est pas ce que je voulais, mais nous devons le voir comme la première étape pour cette équipe. » a-t-il poursuivi. Il a ensuite mis en avant le dernier objectif de la saison des Reds, la finale de la Ligue des Champions (le 1er juin contre Tottenham) : « Nous avons trois semaines pour nous préparer pour la finale de la Ligue des Champions, allons-y. »