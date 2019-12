La saison dernière, Thierry Henry tentait sa première expérience sur un banc professionnel en prenant en main l’AS Monaco. L’histoire aura tourné court avec son club formateur puisque l’ancien attaquant était démis de ses fonctions moins de quatre mois plus tard. Mais le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (51 réalisations) a rebondi à l’Impact de Montréal cet hiver. Un challenge différent dans un championnat qu’il connait bien pour y avoir évolué pendant quatre ans au New York Red Bull. Olivier Renard est la personne qui a convaincu la légende d’Arsenal d’entraîner la formation de MLS et il raconte comment il s’y est pris pour qu’il accepte le défi.

« Déjà, n’ayant pas d’expérience de la MLS, je voulais un entraîneur qui connaissait la compétition et qui parle français. Il y avait aussi l’aspect financier. Le club ne voulait plus dépasser certains barèmes comme cela a pu être le cas par le passé, explique le directeur sportif de l’Impact dans un entretien accordé à la Dernière Heure Sport. Les gens pensent peut-être que Thierry Henry coûte très cher mais on ne paye pas Thierry Henry le joueur, mais bien le coach qui est au début de sa carrière. »