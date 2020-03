Au FC Barcelone depuis désormais quatre saisons, Samuel Umtiti (26 ans) a connu une aventure contrastée en Catalogne. Brillant les deux premières années, le défenseur central français a connu une blessure au genou et a refusé de se faire opérer pour participer à la Coupe du monde 2018. Un choix payant puisqu’il a gagné la compétition avec les Bleus. Cependant, cette décision est lourde de conséquences. Fragilisé, son genou l’a handicapé depuis désormais deux ans et le FC Barcelone aimerait se séparer de lui.

Alors qu’on évoquait jusque-là une fourchette de prix située entre 40 et 60 millions d’euros pour le joueur formé du côté de l’Olympique Lyonnais, la note pourrait être un peu inférieure. D’après AS, le club catalan attendrait au moins 30 millions d’euros. Ayant connaissance de la réticence de certains clubs par rapport au passif physique de Samuel Umtiti et des demandes d’un examen approfondi de son genou qui pourrait en découler, le club blaugrana aurait accepté de réduire ses exigences. Samuel Umtiti était arrivé de Lyon contre un chèque de 25 millions d’euros.