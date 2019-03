Trois jours après sa victoire contre le Real Madrid en demi-finale retour de Copa del Rey (3-0), le FC Barcelone retrouvait encore le club madrilène ce samedi soir pour le compte de la 26e journée de Liga. Et à Santiago Bernabeu, le Barça s’est encore une fois imposé, cette fois-ci sur le score de 1-0. Une performance qui permet aux Blaugranas de rentrer dans l’histoire.

Avec son autre victoire le 23 décembre 2017 dans l’enceinte madrilène (3-0), le FC Barcelone est en effet la première équipe de l’histoire à avoir remporté trois matches de suite à l’extérieur contre le Real Madrid (la Casa Blanca s’était imposée 2-0 en SuperCoupe d’Espagne le 16 août 2017, ndlr). Et en Liga, la formation catalane en est désormais à 4 victoires d’affilée à l’extérieur contre les Merengues, ce qui est aussi un record.

3 - @FCBarcelona are the first team in all competition history to win three consecutive away games versus Real Madrid. Home pic.twitter.com/k3Xq1PBniI

— OptaJose (@OptaJose) March 2, 2019