Ce matin, nous apprenions la triste nouvelle : l’avion emmenant Emiliano Sala à Cardiff, où il venait d’être transféré, avait disparu des radars hier aux alentours de 20h20. Depuis, aucune nouvelle. Le FCN, son ancien club, a décidé de communiquer.

« Le FC Nantes a appris, ce matin, les nouvelles très inquiétantes concernant la disparition de l’avion d’Emiliano Sala. Cet avion à destination de Cardiff se serait abimé en mer au large des îles anglo-normandes. La Direction et l’ensemble du Club gardent espoir et c’est toute la famille du FC Nantes qui prie pour qu’Emiliano et les autres passagers de l’avion soient enfin retrouvés sains et saufs. Le FC Nantes se joint à l’appel des supporters pour le rassemblement ce soir à partir de 18:30 place royale à Nantes pour déposer une tulipe jaune au pied de la fontaine. #PrayForSala », peut-on lire sur le site internet du FC Nantes.