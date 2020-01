L’Olympique Lyonnais jouera demain face à Toulouse (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato) dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. C’est l’occasion pour les Gones de prendre les trois points face à la lanterne rouge du championnat.

Rudi Garcia vient de communiquer un groupe de 19 joueurs dans lequel on retrouve les jeunes Caqueret et Cherki, en plus de Racioppi, qui remplace numériquement un Anthony Lopes forfait. Toko Ekambi est lui convoqué pour la première fois depuis son transfert.

Le groupe lyonnais :

Tatarusanu, Racioppi - Tete, Rafael, Andersen, Marcelo, Denayer, Marçal - Aouar, Mendes, Caqueret, Tousart, Lucas - Terrier, Cornet, Dembélé, Traoré, Toko Ekambi, Cherki.