L’AS Monaco joue un match très important à Reims samedi soir dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. 19e du championnat, le club du Rocher n’a toujours pas enregistré sa première victoire cette saison.

Déjà contesté, Leonardo Jardim devra faire sans ses deux nouvelles gâchettes : Wissam Ben Yedder et Islam Slimani. Le premier est touché à la hanche quand le second souffre du mollet. Pellegri, Geubbels, Jovetic, Henrichs et Subasic sont également absents.

Le groupe de Monaco :

Benaglio, Lecomte, Sy - Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Glik, Jemerson, Maripan, Zagré - Bakayoko, Dias, Boschilia, Fabregas, Golovin, Gelson Martins, Onyekuru, Adrien Silva - Keita Baldé, Augustin.

