En clôture de la 18e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Geoffroy-Guichard pour affronter l’AS Saint-Étienne, dimanche (21h, à suivre sur notre live commenté). Pour se rendre dans le Chaudron, les Parisiens font encore face à une vague d’absences comme l’a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse.

« Gana Gueye et Presnel Kimpembe sont absents. Ander Herrera, c’est trop tôt même s’il a fait l’entraînement avec nous. Julian Draxler était malade ces trois derniers jours. Éric Choupo-Moting est absent pour raison privée et Edison Cavani est un peu blessé. Il a senti quelque chose après le match, quelque chose de musculaire. Ce sont donc six joueurs majeurs qui manqueront le déplacement dans le Forez. Dans le groupe de 19 joueurs retenus par Thomas Tuchel, on note le retour d’Angel Di Maria, qui était sur le banc face à Montpellier et absent contre Galatasaray.

Le groupe parisien :

Gardiens

BULKA Marcin

NAVAS Keylor

RICO Sergio

Défenseurs

BERNAT Juan

DAGBA Colin

DIALLO Abdou

KEHRER Thilo

MEUNIER Thomas

THIAGO SILVA

KURZAWA Layvin

Milieux

KOUASSI Tanguy

MARQUINHOS

PAREDES Leandro

SARABIA Pablo

VERRATTI Marco

Attaquants

DI MARIA Angel

ICARDI Mauro

MBAPPE Kylian

NEYMAR